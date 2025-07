Degrado nel parco pubblico | Giochi rovinati e vandalizzati servono controlli e manutenzione

Il degrado nel parco pubblico di via Vicoli evidenzia un problema diffuso: giochi rovinati e vandalizzati che minacciano la sicurezza e il divertimento dei più piccoli. È fondamentale che l’amministrazione comunale investa in controlli e manutenzione regolari per restituire a questa area il suo ruolo di spazio sicuro e accogliente. Solo così potremo garantire a tutte le famiglie un luogo di svago e serenità, rispettando il valore della comunità.

Riceviamo e pubblichiamo la seguente segnalazione: "Manutenere. Chissà se la nuova giunta comunale conosce il significato di questa parola. Questi sono i giochi per i bambini nel parco pubblico di via Vicoli. I giochi sono rovinati dalla non manutenzione (col buon senso del padre di famiglia. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

