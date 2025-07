Regionali Toscana 2025 Pd | Tutti uniti per sostenere presidente Giani e vincere

Regionali Toscana 2025: il Partito Democratico si presenta compatto e deciso a sostenere il presidente Giani, simbolo di unità e progresso. Con l’obiettivo di rafforzare il legame con tutti i toscani e_to creare un futuro condiviso, il PD lavora già per una campagna forte e coesa. È arrivato il momento di unirsi e fare la differenza: tutti insieme, per vincere e rilanciare la Toscana.

“Il Partito Democratico ha la responsabilità di essere unito per parlare con chiarezza a tutti i toscani e le toscane. E’ importante partire prima possibile con il lavoro a sostegno del presidente Giani, che in questi anni ha saputo tenere insieme la Toscana delle città e quella delle aree interne, senza lasciare indietro nessuno”. Regionali Toscana 2025, il Pd Toscana esce allo scoperto con Eugenio Giani, presidente Regione Toscana al termine primo mandato non ancora ufficializzato candidato presidente centrosinistra. E con Valentina Mercanti, presidente assemblea Pd Toscana, consigliera regionale, “lancia un appello all’unità in vista della sfida elettorale d’autunno”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Maxi eolico, il presidente della Regione Toscana: “Sì alle pale”. Gelo con l’Emilia-Romagna - Il presidente della regione Toscana ha lasciato intravedere un’approvazione futura per i maxi impianti eolici, tra cui quello di Badia del Vento, vicino alla Romagna e Marche.

REGIONALI 2025, SCONTRO GIANI-DE LUCA: "IN TOSCANA SI VOTA AD OTTOBRE, NESSUN RISCHIO PER IL BILANCIO" Sale la tensione politica sulle elezioni regionali 2025. Dopo le dichiarazioni del presidente della Campania Vincenzo De Luca

#Giani #Pd presidente Regione #Toscana: "Toscana approverà bilancio i tempi corretti". #DeLuca, Pd, presidente #Campania: "Non c'è tempo approvare bilanci. Chi fa corsa al voto è perché ha paura essere messo in discussione, tipo Toscana" #regionali202

Elezioni regionali Toscana 2025, tensione nel Pd su Giani ricandidato: «Decide Elly». È la settimana decisiva; Toscana: elezioni regionali; Valentina Mercanti (presidente Pd Toscana), “nessuna vittoria è scontata, ora tutti uniti per sostenere Giani e vincere la sfida di ottobre”; Le partite in vista delle Regionali. Conte ostacola Giani in Toscana.

Perché in Toscana il Pd potrebbe sacrificare Giani - Il centrosinistra toscano e nazionale ha sorprendentemente deciso di rendere interessante una competizione politicamente scontata. Segnala msn.com

Il Pd: "Giani è il nostro presidente. La regione non è pedina di scambio" - Marco Furfaro, fedelissimo della segretaria dem Elly Schlein, apre alla sua ricandidatura per il bis "Negli ultimi mesi svolta nella sua azione politica". msn.com scrive