Salvata bimba di 3 giorni nata con un tumore | Un piccolo ma grande miracolo

una decisione che ha fatto la differenza. Con un intervento delicato e meticoloso, il team medico dell'ospedale ‘San Bortolo’ di Vicenza ha compiuto un vero miracolo, salvando la vita a questa piccola guerriera. Una storia di speranza e determinazione che dimostra come la medicina possa scrivere finali felici anche nelle sfide più difficili.

Vicenza, 9 luglio 2025 – Un’operazione delicata, ma conclusa con successo. Si tratta di una storia a lieto fine che ha visto coinvolta una bimba di soli 3 giorni di vita e 3 chili di peso, figlia di una militare Usa di stanza a Vicenza. La bimba è nata con una massa pelvica tumorale che le schiacciava la vescica, spostava il rene e l’uretere e infiltrava l’ovaio. Da qui la scelta dei genitori di rivolgersi all’ ospedale ‘San Bortolo’ di Vicenza, dove è presente un reparto di chirurgia pediatrica d’eccellenza, del primario Fabio Chiarenza. Qui si effettuano interventi mirati per queste diagnosi e già noto per operazioni che hanno salvato la vita a bambini di pochi giorni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Salvata bimba di 3 giorni, nata con un tumore: “Un piccolo, ma grande miracolo”

In questa notizia si parla di: bimba - giorni - nata - salvata

Spintona e prende a calci una bimba di 10 anni in stazione a Bologna, arrestato dopo una fuga di giorni - Una scena sconvolgente scuote Bologna: un uomo del Bangladesh, responsabile di aver aggredito brutalmente una bambina di 10 anni in stazione e di aver preso la fuga per giorni, è stato infine arrestato.

Una bimba di soli 3 giorni di vita e 3 chili di peso, figlia di una militare USA di stanza a Vicenza, è nata con una massa pelvica tumorale che le schiacciava la vescica, spostava il rene e l’uretere e infiltrava l’ovaio. L'equipe di Chirurgia pediatrica Vai su Facebook

Nata con un tumore. Bimba di tre giorni salvata dai medici del San Bortolo; Lampedusa, bimba di 11 anni salvata in mare: «Era aggrappata a una camera d'aria. Morti gli altri 45 migranti che erano con lei»; Straordinario trapianto alle Molinette: il fegato di un bimbo di 5 mesi salva la vita a una bimba di 8 mesi.

Bimba di 6 mesi salvata con un trapianto del fegato della mamma - Una bimba di meno di 6 mesi e poco più di 5 kg di peso è stata salvata grazie ad un intervento straordinario eseguito per la prima volta: il trapianto della parte sinistra del fegato donato dall ... Da msn.com

Doppio trapianto a Torino, una mamma salva la bimba di 6 mesi donandole una parte di fegato - Dopo aver aspettato venti giorni un'offerta di organi da un donatore deceduto, le condizioni del fegato si erano aggravate in maniera irreparabile: è così che la mamma 32 enne ha deciso di donare una ... Riporta msn.com