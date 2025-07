Julio Sergio si rade a zero per il figlio malato di tumore

Julio Sergio, ex portiere della Roma, ha scelto di mostrare il suo lato più profondo e umano rasandosi a zero accanto al figlio Enzo, malato di tumore. Con due rasoi elettrici, un barbiere, le note di "Viva a Vida" di Felipe Duram e tanti sorrisi, padre e figlio condividono un momento di coraggio e speranza. Un gesto che illumina il potere dell’amore e della solidarietà in tempi difficili.

Due rasoi elettrici, un barbiere, le note di Viva a Vida di Felipe Duram e sorrisi. Così Julio Sergio ex portiere della Roma si è mostrato sui social insieme al figlio Enzo, a cui è stato diagnosticato nel 2020 un tumore, mentre si rasava a zero. Il piccolo Enzo ora 15enne è nato a Roma. 🔗 Leggi su Romatoday.it

