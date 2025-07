VIDEO | C' è l' accordo tra Asl e Comune per il Parco dei giusti | si va vero la Casa di comunità di via 8 marzo

Un passo avanti significativo verso il benessere della nostra comunità: con l’accordo tra ASL e Comune, si apre la strada alla creazione del “Giardino dei Giusti” vicino alla Casa di Comunità di via 8 marzo. Un progetto che unisce memoria, solidarietà e cura, promuovendo spazi di riflessione e aggregazione. Ora, è essenziale che questo importante traguardo venga realizzato con celerità, per valorizzare al meglio questa nuova risorsa per tutti i cittadini.

Firmato il protocollo d’intesa tra Comune e Asl per realizzare il “Giardino dei Giusti” a poca distanza dall’area verde di via 8 marzo ceduta dall’ente all’Azienda sanitaria per realizzare la Casa di comunità. Un passaggio importante e soprattutto fondamentale che richiede anche celerità nella. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Pescara: accordo Comune e Asl per Giardino dei Giusti - Il progetto prevede la realizzazione di un parco e di una casa di comunità che avvicina la salute e la prevenzione ai cittadini.