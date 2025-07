Mister alias rapina turisti all' Esquilino Il video di una delle vittime lo incastra

Un uomo di 47 anni, originario della Tunisia, è stato arrestato dopo aver commesso una rapina ai danni di due turisti inglesi all'Esquilino. La sua fuga è stata bruscamente interrotta grazie a un video di una delle vittime, che ha permesso di incastrarlo. Con quattro alias diversi usati per sfuggire ai controlli, il sospettato ora dovrà rispondere di reati gravi, dimostrando ancora una volta quanto la tecnologia possa essere determinante nella lotta al crimine.

