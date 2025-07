Tor Vergata convoca la chirurga Franceschilli i garanti | Video di Sica non doveva finire sui social

La vicenda che coinvolge il professor Giuseppe Sica e la chirurga Marzia Franceschilli ha suscitato grande scalpore, mettendo in evidenza l'importanza della responsabilità sui contenuti condivisi online. I garanti, intervenuti per tutelare la reputazione professionale, hanno sottolineato come il video di Sica non dovesse essere diffuso sui social, evidenziando le ripercussioni di un gesto tanto grave. La vicenda apre un dibattito cruciale sulla gestione delle situazioni delicate nel mondo medico e sui limiti della privacy digitale.

I garanti che hanno 'salvato' il professor Giuseppe Sica, che il 6 giugno ha aggredito verbalmente la chirurga Marzia Franceschilli in sala operatoria, hanno inviato una lettera a Tor Vergata, dicendo che quel video non andava diffuso sul web. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Tor Vergata, la chirurga insultata in sala operatoria: «Mai ricevute scuse». Poi la frecciata all'Ordine dei medici: «Mi aspettavo una presa di posizione» - In un momento in cui il rispetto e la professionalità dovrebbero essere al centro del mondo medico, l'episodio accaduto a Tor Vergata scuote le coscienze.

Nessun provvedimento disciplinare è stato preso contro il professor Giuseppe Sica, primario di chirurgia al Policlinico Tor Vergata, nonostante le accuse di aggressione – verbale e fisica – mosse dalla collega Marzia Franceschilli durante un intervento lo scor

