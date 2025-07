Un impostore si finge il segretario di Stato Usa Marco Rubio tramite AI | contattati alti funzionari tra cui ministri

Un impostore si spaccia per il segretario di stato americano Marco Rubio, utilizzando un'intelligenza artificiale sofisticata tramite l’app Signal. La vicenda mette in luce le crescenti vulnerabilità delle comunicazioni ufficiali e la minaccia crescente di frodi digitali di alto livello. Mentre l’amministrazione cerca di arginare il problema, il rischio di inganni online si fa sempre più concreto, sottolineando l’importanza di sistemi di verifica più sicuri e affidabili.

L’app di messaggistica Signal continua a creare problemi all’amministrazione americana. Dopo il caso di Mike Waltz – ex consigliere per la sicurezza di Trump che la usava per comunicazioni governative – questa volta tocca a Marco Rubio. O meglio, alla sua versione artificiale. Perché non era lui a contattare alti funzionari, tra cui tre ministri degli Esteri, un governatore statunitense e un membro del Congresso, ma un impostore ancora sconosciuto che da metà giugno si è finto il segretario di Stato. Sufficienti una finta mail – [email protected] – e una buona AI, capace di replicare tanto la voce quanto lo stile di scrittura del segretario di Stato e trarre tutti in inganno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it