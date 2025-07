Quindici Conservatori italiani all' Expo di Osaka Venezia sarà capofila

Un’impresa straordinaria che unisce eccellenza italiana e innovazione culturale: quindici conservatori italiani, con Venezia come capofila, si preparano a portare in scena l’opera “L’ebbrezza del volo” a Osaka. Da martedì 8 luglio, circa 40 talenti provenienti da tutta Italia si incontrano nella Serenissima per dare vita a una produzione unica, pronta a conquistare il pubblico giapponese. Questa residenza artistica rappresenta un ponte tra tradizione e avanguardia, dimostrando ancora una volta la forza della cultura italiana nel mondo.

Da martedì 8 luglio circa 40 studenti e studentesse provenienti da tutta Italia sono ospiti a Venezia per preparare la produzione dell’opera lirica “L’ebbrezza del volo”, che andrà in scena in Giappone a settembre in prima esecuzione assoluta. La residenza artistica è promossa e coordinata dal. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

