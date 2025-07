Lavorare con Maria De Filippi è molto faticoso ogni tanto qualcuno decide di smettere | parla Raffaella Mennoia curatrice di Temptation Island

di quanto questo percorso rappresenti un’opportunità unica. Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi, rivela il dietro le quinte di un mondo fatto di impegno, passione e dedizione, dove ogni sacrificio è ripagato dai successi e dall’affetto del pubblico. Un esempio di come la determinazione possa trasformare sogni in realtà e mantenere viva la magia della televisione italiana.

“Maria è il filo conduttore di parecchie vite, di gente che magari oggi se lo è dimenticato. Io no di certo”. Da tanti anni Raffaella Mennoia è il braccio destro di Maria De Filippi. Insieme portano a casa numerosi successi ad ogni stagione televisiva. Risultati possibili solo grazie a tanta fatica e sforzo: “ Lavorare con lei è molto faticoso: lavoriamo tantissime ore, per questo ogni tanto qualcuno decide di smettere. Ma siamo tutti convinti che questa sia la via più giusta per fare programmi che funzionano” spiega l’autrice intervistata dal Corriere della Sera. “ È una persona onesta, Maria, anche fuori dalle telecamere ” dice Mennoia della conduttrice. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it