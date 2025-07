Il top che scopre coprendo la pancia | il modello peplo che tutte dovrebbero avere

Il top con il dettaglio che copre delicatamente la pancia, il modello peplo, è pronto a conquistare l’Estate 2025. Un ritorno che unisce nostalgia e innovazione, trasformandosi nel capo must-have del guardaroba strategico. Il volant teatrale, che definisce la vita e si apre sui fianchi, diventa protagonista di look eleganti e versatili. Scopri come indossarlo con stile: ecco 5 outfit indispensabili per tutte le occasioni.

T utto torna, anche il peplo. Quel volant teatrale di tessuto che definisce la vita per poi aprirsi sul fianco, tanto strategicamente quant esteticamente, è il protagonista inaspettato dell'Estate 2025. Non è più (solo) un ricordo delle sfilate anni 2010 e delle serate con i jeans skinny e la statement necklace: oggi ritorna nella veste di capo più strategico del guardaroba. Top sottogiacca: 5 outfit eleganti per tutte le occasioni X Copre con intelligenza e svela lì dove serve. In pratica? Perfetto per l'estate, dove il dilemma quotidiano è: scoprirsi o contenersi? Il peplum risponde: entrambi.

Peplo: cos'è e perchè il top peplo è di moda.