Risveglio | il fantasy che parla al presente arriva in libreria il 10 luglio

Il 10 luglio 2025, in libreria arriva "Risveglio", il romanzo d’esordio di Giacomo Beretta che rivoluziona il fantasy contemporaneo. Un mix avvincente di magia e attualità, tra mondi ancestrali e società hyperconnesse, dove le forze della natura e dell’animo umano si scontrano in un equilibrio fragile. Al centro della storia c’è Matt, un eroe inaspettato, pronto a scoprire il suo vero potere per salvare il presente e il futuro.

Il 10 luglio 2025 segna l’arrivo in libreria di Risveglio, il romanzo d’esordio di Giacomo Beretta, un’opera che unisce l’epica del fantasy classico con la potenza evocativa delle grandi questioni contemporanee. Un intreccio avvincente tra magia e attualità, tra mondi ancestrali e società iperconnesse, dove le forze della natura e quelle dell’animo umano si fronteggiano in un equilibrio sempre più precario. Al centro della storia ci sono Matt, giovane fotografo della Casa Bianca, e Awa, ragazza indigena della foresta amazzonica. Due vite lontanissime, due universi apparentemente inconciliabili, che si scoprono legati da un destino comune: discendenti delle stirpi reali degli uomini, sono gli unici in grado di contrastare il risveglio dell’Ombra, un’antica minaccia liberata da un cataclisma ambientale senza precedenti. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - “Risveglio”: il fantasy che parla al presente arriva in libreria il 10 luglio

In questa notizia si parla di: risveglio - fantasy - libreria - luglio

Avventura d’amore. Girl abroad di Elle Kennedy Dal 22 luglio in libreria Un nuovo romanzo firmato Elle Kennedy, autrice del bestseller Il contratto Autrice bestseller del New York Times Oltre un milione di copie vendute in Italia «La Kennedy ci regala un roman Vai su Facebook

“Risveglio”: il fantasy che parla al presente arriva in libreria il 10 luglio.

Libri luglio 2020: le novità in uscita - Se non riuscite a fare a meno dei libri fantasy, il 26 luglio uscirà per Fazi l’attesissimo romanzo Il mare senza stelle di Erin Morgenstern, ... Come scrive sololibri.net

I libri fantasy, mystery e romance in uscita a luglio 2024 - Omicidio in libreria di Anita Davison (Mondadori, 16 luglio) Altro libro edito Mondadori, altro mystery: ecco Omicidio in libreria di Anita Davison. Si legge su leganerd.com