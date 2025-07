Caso Almasri opposizioni in Senato chiedono informativa Nordio | Ha mentito

L’attenzione si accende sul caso Almasri, con le opposizioni che chiedono chiarezza e un’urgente informativa da parte del ministro Nordio. La polemica si infiamma: si parla di possibili menzogne in Parlamento, alimentando dubbi sulla trasparenza dell’esecutivo. In un clima di tensione politica crescente, si sollecita una risposta definitiva che possa fare luce su una vicenda delicata e di grande impatto pubblico.

(Adnkronos) – Una informativa del ministro della giustizia Carlo Nordio alla luce delle ultime notizie sul caso Almasri. È la richiesta che arriva dall’opposizione al termine della capigruppo al Senato. "Siamo di fronte a un ministro della Repubblica che in modo certo ha mentito di fronte alle aule del Parlamento sul caso Almasri", ha detto . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

