Via Simone Gulì i ladri forzano la saracinesca di una tabaccheria per rubare sigarette e Gratta e vinci

Notte di paura in via Simone Gulì, dove i ladri hanno forzato la saracinesca di una tabaccheria per mettere a segno un furto improvviso. Con destrezza, si sono impossessati di sigarette e decine di Gratta e Vinci, lasciando dietro di sé un'ombra di insicurezza. Le indagini dei carabinieri sono in pieno svolgimento, mentre i residenti chiedono maggiore sicurezza per evitare che simili episodi si ripetano.

