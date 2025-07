Arrestate 14 persone in 3 regioni Abruzzo compreso per traffico di sostanze stupefacenti in azione anche la questura di Pescara

Alle prime luci di martedì 9 luglio, un'ampia operazione antimafia chiamata "Grandsons" ha squarciato il velo su un pericoloso traffico di droga nelle regioni dell'Abruzzo, coinvolgendo anche la questura di Pescara. Quattordici persone sono finite in manette, rendendo ancora più evidente la portata di questa rete criminale. Un'azione decisa e risoluta che dimostra come le forze dell'ordine siano sempre pronte a combattere il crimine organizzato sul territorio.

È scattata alle prime ore di martedì 9 luglio l'operazione "Grandsons". La polizia, come riporta l'Agi, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare a carico di 14 persone (12 in carcere e 2 agli arresti domiciliari), gravemente indiziati di aver appartenere a un'associazione per delinquere. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Arrestate 14 persone in 3 regioni (Abruzzo compreso) per traffico di sostanze stupefacenti, in azione anche la questura di Pescara

