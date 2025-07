Infortuni PCTO in calo del 12,9% Valditara | ‘Priorità assoluta la sicurezza degli studenti’

Gli infortuni nei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) si riducono del 12,9%, un segnale positivo che sottolinea l’impegno del Ministero dell’Istruzione e del Merito nel garantire la massima sicurezza agli studenti. Valditara insiste sull’importanza di rafforzare ulteriormente le misure di protezione e di estendere le coperture assicurative, confermando che la tutela dei giovani rimane una priorità assoluta. La strada verso ambienti più sicuri è ormai tracciata.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito chiarisce i dati sugli infortuni nei PCTO, evidenziando un calo del 12,9%. La sicurezza degli studenti impegnati nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento rimane una priorità non negoziabile per il governo. Estensione della copertura assicurativa e rafforzamento delle misure di sicurezza nei PCTO Il Ministero ha

