Incidente auto-pulmino tre ragazzine in ospedale

Un incidente stradale scuote Montespertoli: tre giovani atlete di Castelfiorentino coinvolte in un grave scontro tra pulmino e auto. Le ragazze, giĂ ricoverate in ospedale, affrontano ora un percorso di recupero, mentre le indagini cercano di chiarire le cause di questa tragica evenienza. La comunitĂ si stringe intorno alle giovani vittime, sperando in un rapido e completo recupero, ma resta alta la preoccupazione per le conseguenze di questo brutto episodio.

Montespertoli, 9 luglio 2025 – Brutto incidente stradale in via Volterrana sud con tre atlete adolescenti di una societĂ sportiva di Castelfiorentino rimaste ferite. Il gruppo era a bordo del pulmino del club che, per motivi in corso di accertamento, si è scontrato con un’auto. Sette le persone ricoverate tra gli ospedali di Pescia e di Empoli (insieme alle ragazzine anche l’autista): tutte per fortuna in codice giallo, ma sottoposte agli accertamenti del caso e attualmente – da quanto è stato possibile apprendere – in osservazione. L’incidente è avvenuto poco prima delle 9 di stamattina mentre la squadra stava raggiungendo la palestra di Baccaiano, a Montespertoli, per gli allenamenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incidente auto-pulmino, tre ragazzine in ospedale

