Glovo il giudice obbliga l’azienda a trattative con i sindacati sui rischi del caldo per i rider

In un’epoca in cui il climate change accelera, la tutela dei lavoratori prende una svolta storica. Il tribunale di Milano ha infatti ordinato a Glovo di aprire un dialogo con i sindacati sui rischi legati alle alte temperature per i rider, segnando un precedente importante per la tutela della salute sul lavoro. Questa decisione dimostra come giustizia e innovazione possano lavorare insieme per proteggere chi consegna il nostro cibo sotto il sole cocente.

Milano, 9 luglio 2025 – Il tribunale di Milano ha ordinato alla Foodinho srl., la società di delivery Glovo, di avviare un immediato confronto e una consultazione preventiva con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di Palermo e Trapani sui rischi per la salute e la sicurezza dei rider derivanti dalle ondate di calore. È il primo provvedimento del genere deciso in Italia. Il giudice sottolinea che la società dovrà, nel documento di valutazione dei rischi, tenere conto del l'età, del genere, della condizione di maternità e gravidanza, della provenienza geografica e della tipologia contrattuale dei rider. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Glovo, il giudice obbliga l’azienda a trattative con i sindacati sui rischi del caldo per i rider

