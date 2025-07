Consigliere di FdI | Con Ru496 donna espelle il feto in casa e tira lo sciacquone Pd e Avs | Bestialità offensive

In Emilia-Romagna, il dibattito sulla libertà di scelta e sulle modalità di accesso all’aborto si accende tra posizioni contrastanti. Il consigliere di Fratelli d’Italia Priamo Bocchi ha acceso le polemiche affermando che la regione consente l’aborto a domicilio con la pillola Ru486, suscitando reazioni forti e discussioni sulla sensibilità del tema. È fondamentale affrontare questi argomenti con rispetto e attenzione, considerando le diverse opinioni e le implicazioni etiche coinvolte.

“In Emilia-Romagna non c’è un problema per le donne che intendono abortire, con la pillola Ru 486 oggi l’Emilia-Romagna consente l’aborto a domicilio, si consente a una donna di abortire da sola nel bagno di casa, espellendo il feto e tirando lo sciacquone “. Lo ha detto, dai banchi del consiglio regionale dell’Emilia-Romagna, il consigliere di Fratelli d’Italia Priamo Bocchi, durante la discussione di una mozione sull’interruzione volontaria di gravidanza. Parole che hanno sollevato la polemica, con durissime critiche alle sue parole da parte dei consiglieri di maggioranza, in particolare da Francesco Critelli (Pd) e Simona Larghetti (Avs), che ha definito le sue parole “bestialità offensive”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Consigliere di FdI: “Con Ru496 donna espelle il feto in casa e tira lo sciacquone”. Pd e Avs: “Bestialità offensive”

