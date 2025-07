Grave incidente oggi sull’A14 | morto un motociclista

Un tragico incidente sull'A14 tra Rimini Sud e Riccione ha causato la perdita di vita di un motociclista. La dinamica, ancora in fase di accertamento, vede coinvolto un Doblò che ha tamponato il centauro dopo che questo si era spostato sulla corsia. Un episodio che riaccende l'attenzione sulla sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti, temi di primaria importanza per tutti gli utenti della strada.

Rimini, 9 luglio 2025 – Grave incidente mortale poco dopo le 12:00 di oggi sull’ autostrada A14, al km 130, tra i caselli di Rimini Sud e Riccione. Un motociclista ha perso la vita dopo essere stato tamponato da un Fiat Doblò. Secondo una prima ricostruzione, la moto si sarebbe spostata dalla corsia centrale alla prima, venendo poi centrata dal veicolo. Inutili i soccorsi: il centauro è deceduto sul colpo. Sul posto la Polizia Stradale per i rilievi. Traffico rallentato in direzione sud. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Grave incidente oggi sull’A14: morto un motociclista

In questa notizia si parla di: incidente - motociclista - grave - morto

Incidente sull'A7: la motociclista vittima resta in gravi condizioni, sedata e intubata - Un grave incidente è avvenuto sull'autostrada A7, coinvolgendo una motociclista di 39 anni. Attualmente ricoverata in rianimazione al San Martino, la donna versa in condizioni critiche: è sedata e intubata.

È morto in ospedale il motociclista di 19 anni coinvolto nel grave incidente stradale di oggi - martedì 8 luglio - a Vergiate Vai su Facebook

Incidente sulla Polense: scontro auto-moto, un morto e un ferito grave https://ift.tt/rW4za6X Vai su X

Grave incidente oggi sull’A14: morto un motociclista; Grave incidente a Luzzana vicino Bergamo, morto un motociclista 52enne: ferito anche un bambino di 9 anni; È morto il 19enne di Gallarate coinvolto con la sua moto nell’incidente a Vergiate.

Grave incidente oggi sull’A14: morto un motociclista - Il tamponamento da parte di un’auto tra i caselli di Rimini Sud e Riccione ha causato il decesso sul colpo di un uomo: inutili di soccorsi ... Segnala ilrestodelcarlino.it

È morto 19enne di Gallarate coinvolto con la sua moto nell’incidente a Vergiate - Troppo gravi le conseguenze dell'impatto del giovane motociclista contro un'auto lungo il Sempione a Vergiate. Si legge su varesenews.it