Centrodestra verso il tavolo per le Regionali | possibile incontro già dalla prossima settimana

Il centrodestra si prepara a entrare nel vivo della partita per le elezioni regionali, con un possibile vertice tra i leader dei partiti già dalla prossima settimana. A parlare di un primo appuntamento è stato il leader di Forza Italia e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che a margine di un convegno sul Mediterraneo alla Camera ha dichiarato: "Ancora non sono state convocate le elezioni, quindi c'è tempo. Ci vedremo presto. Questa settimana finisce adesso. magari dalla prossima settimana". L'obiettivo del tavolo sarà individuare i candidati unitari del centrodestra nelle Regioni chiamate al voto nei prossimi mesi, nel segno della continuità dell'alleanza tra Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia.

