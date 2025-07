Tornano le proiezioni del ' Cinema sul Mare' al Bagno degli Americani

Tornano le magiche serate di cinema sotto le stelle al Bagno degli Americani di Tirrenia! Dal 14 luglio, l’evento ‘Cinema sul mare’ vi porta un’esperienza unica: cinque serate di proiezioni sul grande schermo gonfiabile, con il mare come sfondo e il tramonto ad accompagnare ogni film. Un’occasione imperdibile per vivere momenti indimenticabili all’aperto, immersi tra cinema e natura. Per tutta la rassegna sul...

Prenderà il via lunedì 14 luglio l’attesa rassegna 'Cinema sul mare' al Bagno degli Americani di Tirrenia, in collaborazione con Cinema Arsenale ed Alfea Cinematografica. Cinque proiezioni alle 21.30 al calar del sole sul maxi schermo gonfiabile di 14 metri per 9. Per tutta la rassegna sul. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

