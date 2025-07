Uomo di 51 anni del Pescarese muore i familiari danno l' ok alla donazione degli organi e ridanno la vita a 5 persone

Un gesto di grande generosità e speranza ha attraversato il dolore dei familiari di un uomo di 51 anni del Pescarese, che hanno scelto di donare gli organi nonostante la perdita. L’espianto, avvenuto nell’ospedale "Mazzini" di Teramo, ha ridato la vita a cinque persone, dimostrando come anche in momenti difficili si possa trovare il coraggio di fare del bene e seminare speranza. Una storia che ci ricorda il potere della solidarietà e della vita oltre la morte.

