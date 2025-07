Burattini e figure | uno spettacolo racconta la storia di Sant' Efisio

Vivi un incanto tra tradizione e magia con “Burattini e Figure”, uno spettacolo che narra la leggenda di Sant’Efisio attraverso affascinanti marionette e scenografie. Venerdì 11 luglio, i Giardini Speyer di Ravenna saranno il palcoscenico di questa preziosa iniziativa del Teatro del Drago/Famiglia d’Arte Monticelli, realizzata in collaborazione con i Comuni, la Regione Emilia-Romagna e il Mic. Non perdere questa occasione unica di immergerti in un mondo di emozioni e cultura!

