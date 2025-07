addio allo spid ecco cosa cambia

Addio allo Spid? La questione sembra chiusa: l'audizione di Alessio Butti ha chiarito le intenzioni del governo Meloni, che punta a un’identità digitale unica e statale. Con questa svolta, i provider privati vengono esclusi, segnando una rivoluzione nel modo in cui gestiamo l'accesso digitale. Ma cosa cambierà concretamente per cittadini e imprese? Scopriamo insieme le implicazioni di questa importante novità.

Se c'era ancora qualche dubbio circa la sopravvivenza dello Spid, è stato spazzato via dal contenuto dell'audizione di Alessio Butti alla Commissione parlamentare per la semplificazione della scorsa settimana. L'intenzione del governo Meloni è chiara fin dal 2022, ha spiegato il sottosegretario, e prevede l'istituzione di un'identità digitale unica e rilasciata dallo Stato, cosa che escluderebbe i provider privati: "E quindi, abbiamo puntato molto sulla carta di identità elettronica, con risultati che mi sembrano di per sé molto evidenti, anche con le app collegate alla Cie". Il primo obiettivo è quindi quello di spegnere progressivamente lo Spid: "Lo faremo in assoluto accordo con i privati, che abbiamo ringraziato, perché hanno supplito alle carenze dei governi che ci hanno preceduto per ben otto anni", ha precisato Butti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it