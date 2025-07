Rapina brutale a Cormano | 16enne arrestato per tentato omicidio

Una violenta rapina a Cormano scuote la comunità: un 16enne è stato arrestato per tentato omicidio dopo aver ferito gravemente una vittima durante un’azione criminale. I carabinieri di Sesto San Giovanni hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare, segnando un triste episodio che evidenzia il crescente fenomeno della delinquenza tra i minorenni. Ma cosa ha spinto due giovani a compiere tali gesti estremi?

Milano, 9 luglio 2025 – I carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni hanno dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale per i Minorenni di Milano nei confronti di un 16enne italiano, indagato per i reati, in concorso, di tentato omicidio, rapina e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Calci e pugni per rapinare un ragazzo e bar danneggiato: due giovani in manette. Uno sui social sparava con una scacciacani Il provvedimento è scaturito dalle risultanze investigative raccolte dai colleghi della stazione di Cormano sulla base degli accertamenti avviati in seguito ad una tentata rapina aggravata, in concorso, commessa il 21 aprile scorso, ai danni di due giovani nel territorio di Cormano.

