Crollo da Essenza in un attimo il disastro | In ginocchio scavavo con le mani Mara non rispondeva

Sono le parole di chi ha vissuto un dramma in prima persona, un momento di pura adrenalina e speranza. In un attimo, tutto può cambiare: il disastro, la paura, la lotta per la sopravvivenza. Eppure, anche nelle situazioni più oscure, la forza del legame e della speranza emergono, illuminando il cammino verso la salvezza. Queste storie ci ricordano quanto sia prezioso ogni attimo di vita.

"Stavo in ginocchio a scavare con le mani, volevano portarmi via perché non era sicuro, ma Mara non rispondeva e non mi sarei mai messo in salvo senza di lei. Sono stati 15-20 minuti interminabili, poi l’hanno trovata e mi si è riaccesa la speranza. Era viva quando l’hanno tirata fuori". Sono le. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: mani - ginocchio - mara - rispondeva

Lo chef: “In ginocchio, scavavo con le mani, chiamavo Mara ma lei non rispondeva” - In un istante di terrore, Simone Nardoni si è trovato a scavare a mani nude tra le macerie del ristorante stellato “Essenza” di Terracina, cercando disperatamente Mara Severin.

Lo chef: “In ginocchio, scavavo con le mani, chiamavo Mara ma lei non rispondeva” Vai su X

ATTENZIONE ? Provate a toccare con mani e ginocchia l’asfalto o dove state portando fuori il vostro cane e vi renderete conto di quanto calore sta assorbendo! Il colpo di calore è subdolo e mortale! Vai su Facebook

Terracina, lo chef Simone Nardoni: “Scavavo con le mani, chiamavo Mara ma lei non rispondeva”; Crollo da Essenza, in un attimo il disastro: In ginocchio scavavo con le mani, Mara non rispondeva.; Mara Severin uccisa nel ristorante a Terracina, lo chef e cugino Simone Nardoni: «Scavavo a mani nude ma lei non rispondeva».

Lo chef: “In ginocchio, scavavo con le mani, chiamavo Mara ma lei non rispondeva” - Il dolore di Simone Nardoni dopo il crollo del solaio del ristorante stellato “Essenza” a Terracina che ha ucciso la sommelier Mara Severin. Riporta repubblica.it

Crollo da Essenza, in un attimo il disastro: "In ginocchio scavavo con le mani, Mara non rispondeva". - Lo chef Simone Nardoni ricostruisce la tragedia di lunedì: "Prima di mettersi in salvo lei ha pensato a fare uscire i clienti che stavano dentro. Secondo latinatoday.it