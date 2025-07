Scarlett Johansson scala la vetta di Hollywood con Jurassic World | Rebirth e diventa la star più redditizia della storia del cinema

che consacra Scarlett Johansson come vera regina di Hollywood, dimostrando il suo inarrestabile talento e carisma. Con ogni nuovo progetto, conferma la sua capacità di attrarre pubblico e di lasciare un'impronta indelebile nel mondo del cinema. La sua ascesa non mostra segni di rallentamento, rendendo il suo nome una garanzia di successo e innovazione sul grande schermo.

C on l'uscita di J urassic World: Rebirth, Scarlett Johansson ha raggiunto un traguardo straordinario: è ufficialmente l'attrice che ha generato il maggior incasso nella storia del cinema. L'attrice ha superato due giganti del Marvel Cinematic Universe come Samuel L. Jackson e Robert Downey Jr., diventando la star hollywoodiana che ha generato il più alto incasso globale. Il totale? Oltre 14,8 miliardi di dollari al botteghino. Una cifra impressionante che la colloca saldamente al vertice della classifica mondiale. I ruoli di successo di Scarlett Johansson: dalla Vedova Nera ai dinosauri.