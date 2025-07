Gelati ispirati ai titoli Disney+ per adulti degustazione gratuita a Roma

Preparati a un’esperienza gustosa e magica a Roma! Dal 11 al 13 luglio, presso la gelateria Fatamorgana in via dei Chiavari 37A, potrai assaporare gelati ispirati ai titoli Disney+ per adulti, in degustazione gratuita. Un’occasione unica per deliziare il palato con creazioni artistiche che uniscono nostalgia e raffinatezza. Non lasciarti sfuggire questa dolce avventura: i gelati a tema Disney+ ti aspettano per sorprendere e deliziare ogni senso.

I gelati ispirati ai titoli Disney + per adulti stanno per arrivare a Roma. Dall'11 al 13 luglio, dalle 15 a mezzanotte, l'appuntamento è in via dei Chiavari 37A, presso la gelateria Fatamorgana. Gelati gratuiti ispirati ai titoli Disney+ per i più grandi; creazioni artistiche dedicate a FX’s. 🔗 Leggi su Romatoday.it

