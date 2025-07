Direttiva Bolkestein ‘invaso’ il Papeete | Ci candidiamo a gestire lo stabilimento pronti ad azioni legali

In un gesto simbolico e deciso, il bagno Papeete di Cervia si è “invaso” per protestare contro la gestione attuale e chiedere che lo stabilimento venga assegnato tramite un bando pubblico, in conformità con la direttiva Bolkestein. Questa azione rappresenta un forte invito alla trasparenza e alla partecipazione democratica, con l’obiettivo di garantire un futuro più equo e competitivo per questa storica realtà balneare. La mobilitazione continua, perché il cambiamento parte da qui.

“Cervia (Ravenna), 9 luglio 2025 – Il bagno Papeete ‘invaso’ in segno di protesta. La richiesta è che lo storico stabilimento balneare di Cervia venga assegnato tramite un bando pubblico a seguito della direttiva Bolkestein. “Oggi abbiamo 'invaso’ con un flash mob il Papeete per presentare agli attuali gestori dello stabilimento e ai cittadini la nostra diffida al Comune di Cervia”, attacca in una nota il presidente di Piu Europa e Radicali Matteo Hallissey. "Ci candidiamo a gestire il Papeete, pronti ad azioni legali”. “Chiediamo immediatamente una gara aperta per candidarci a gestire noi il Papeete. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Direttiva Bolkestein, ‘invaso’ il Papeete: “Ci candidiamo a gestire lo stabilimento, pronti ad azioni legali”

