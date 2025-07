Loredana Cannata sull'incidente durante l'apnea all'Isola | Avrei legato i capelli se solo me l'avessero detto

Loredana Cannata torna a raccontare il suo incidente all'Isola dei Famosi, un episodio che avrebbe potuto essere evitato con qualche semplice precauzione. Ricoverata in Italia e in attesa degli esami, la naufraga rivela con sinceritĂ come un dettaglio possa fare la differenza tra sicurezza e rischio. La sua testimonianza invita a riflettere sull'importanza della prevenzione, anche nelle situazioni piĂą imprevedibili. Continua a leggere.

Loredana Cannata è ancora ricoverata dopo essere rientrata in Italia dall'Isola dei Famosi. La naufraga è in attesa dell'esito di alcuni esami: "Stamattina mi hanno fatto una tac alle coronarie, i risultati saranno pronti domani". Poi è tornata a parlare dell'incidente durante la prova apnea, in cui è rimasta incastrata sott'acqua: "Avrei legato i capelli se qualcuno me l'avesse detto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

