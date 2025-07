Non sono e non sarò il mio reato al via il Premio letterario 2025 rivolto ai detenuti nelle carceri che vogliono cambiare

Non sono e non sarò il mio reato: questa frase incarna il potere del cambiamento e della rinascita. Il Premio Carlo Castelli 2025, alla sua XVIII edizione, invita i detenuti italiani a riscrivere la propria storia attraverso la scrittura. Un’opportunità unica per esprimere speranza, riflettere e trasformare le proprie esperienze in parole che possano ispirare un nuovo inizio. Perché ogni racconto può diventare un passo verso la libertà interiore.

Mi specchio e (non) mi riconosco: non sono e non sarò il mio reato. È questo il tema del Premio Carlo Castelli. Parliamo del concorso letterario nazionale giunto alla sua XVIII edizione, rivolto a tutti i detenuti degli istituti penitenziari italiani, compresi quelli minorili. Il Premio Carlo Castelli non è un concorso letterario come gli altri. In tutte le sue edizioni, fortemente volute dalla Federazione nazionale italiana società di San Vincenzo De Paoli odv, ha sempre lanciato messaggi che invitano alla riflessione sulle condizioni dei detenuti e delle carceri italiane. (SAN VINCENZO DE PAOLI ODV FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - “Non sono e non sarò il mio reato”, al via il Premio letterario 2025 rivolto ai detenuti nelle carceri che vogliono cambiare

