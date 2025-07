Droga e armi fulcro gruppo in bunker a Porto D' Ascoli Procura Ancona | Clan legato ad ' ndrangheta

Un’indagine scottante scuote Porto d’Ascoli: un potente gruppo criminale, legato alla ‘ndrangheta, gestiva droga e armi da un bunker nascosto, coinvolgendo anche donne nel confezionamento e nello smercio. Con 27 indagati e 14 ordinanze di custodia cautelare, l’operazione Grandsons2 ha portato alla luce un’organizzazione radicata e pericolosa, capace di minacciare la sicurezza della comunità. La scoperta di questa rete illegale apre uno squarcio sulla lurida realtà che si cela dietro le mura di una casa abusiva, comandata

Sono 27 gli indagati e 14 le persone a cui è stata recapitata all’alba un’ordinanza di custodia cautelare (12 in carcere e a 2 i domiciliari) per l’ operazione Grandsons2 ad Ascoli Piceno. Droga, armi e minacce. Centrale il ruolo delle donne che si occupavano di confezionamento e smercio, lavorando a stretto contatto con l’organizzazione. Il fulcro, dove tutto avveniva, era una casa abusiva comandata da un 50enne (M.V.) già in carcere per diversi reati, anche il tentato omicidio. Lo smercio della droga, particolarmente cocaina, era destinato alle province di Ascoli Piceno e Teramo. L’operazione da parte della Polizia di Stato di Ascoli Piceno, Direzione antimafia, Questura e Procura di Ancona con il Sisco è durata un anno e mezzo. 🔗 Leggi su Lapresse.it