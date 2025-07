Sinner allenamento a Wimbledon con gomito fasciato | oggi match con Shelton

A Wimbledon, Jannik Sinner si prepara con determinazione per il suo atteso match contro Shelton, nonostante il gomito fasciato. La sua concentrazione e resilienza sono evidenti, mentre affronta l'ostacolo con impegno e passione. Questo incontro promette emozioni intense e dimostra ancora una volta il suo spirito vincente. Rimaniamo sintonizzati per scoprire come si svilupperĂ questa sfida decisiva.

(Adnkronos) – Jannik Sinner si è allenato con il gomito fasciato oggi a Wimbledon prima del match dei quarti di finale contro Ben Shelton in programma nel pomeriggio. Il numero 1 del mondo si è allenato in mattinata contro il 17enne romano Jacopo Vasamì, a sua volta impegnato negli ottavi del torneo juniores. Il match . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: match - sinner - wimbledon - gomito

Sinner, rimonta e vittoria: le parole del coach hanno cambiato il match - Nella semifinale degli Internazionali d'Italia 2025, Jannik Sinner ha orchestrato una strepitosa rimonta, trionfando in tre set contro Tommy Paul.

Wimbledon in diretta, Sinner con il gomito fasciato: l’allenamento prima del match con Shelton Vai su X

WIMBLEDON “Non sono preoccupatissimo”. Jannik Sinner fa il punto sulle sue condizioni dopo l’infortunio al gomito accusato nelle fasi iniziali del match con Grigor Dimitrov Vai su Facebook

Sinner: prima il test, poi il quarto con Shelton; Jannik Sinner in campo dopo il problema al gomito: allenamento a Wimbledon con Jacopo Vasamì · Tennis; Sinner, allenamento a Wimbledon con gomito fasciato: oggi match con Shelton.

Sinner, allenamento a Wimbledon con gomito fasciato: oggi match con Shelton - Jannik Sinner si è allenato con il gomito fasciato oggi a Wimbledon prima del match dei quarti di finale contro Ben Shelton in programma nel pomeriggio. Secondo msn.com

Come sta Sinner, le condizioni prima della partita con Shelton a Wimbledon: ha un tutore al braccio - Jannik Sinner si è allenato con Jacopo Vasamì prima dei quarti di finale contro Shelton a Wimbledon. Da fanpage.it