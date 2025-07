Freedome Flotilla nave umanitaria Hamdala diretta a Gaza il 13 luglio dopo sequestro di Madleen | Rompere blocco illegale di Israele

Il 13 luglio, dall’Italia partirà la Freedom Flotilla con la nave umanitaria Handala, un simbolo di speranza e solidarietà per Gaza. Questa missione cruciale mira a rompere il blocco illegale di Israele e portare aiuti vitali, volontari, medici, giornalisti e attivisti da tutto il mondo. Un gesto coraggioso che sfida le ingiustizie e promuove la giustizia sociale. La navigazione apre una nuova pagina di impegno globale per i diritti umani.

A bordo della nave che salperà dall'Italia, oltre ad aiuti umanitari, anche medici volontari, avvocati, giornalisti, attivisti per la giustizia sociale e organizzatori di comunità provenienti da diversi Paesi Partirà dall'Italia sabato 13 luglio la Handala, nave della Freedom Flotilla Coaliti.

Una nave di Freedom Flotilla in partenza da Catania per Gaza: attesa anche Greta Thunberg - La Freedom Flotilla Coalition annuncia l’imminente partenza di una nave umanitaria da Catania verso Gaza, con la partecipazione di noti attivisti come Greta Thunberg.

Gaza: causa in Spagna per la Madleen, il 13 salpa altra nave Flotilla; LA FREEDOM FLOTILLA SALPA DI NUOVO; Freedom Flotilla riparte da Siracusa: la nave Handala sfiderà il blocco di Gaza.

Attivista spagnolo della Madleen intenta causa contro Israele e Netanyahu, il 13 luglio salpa la nuova nave della Freedom Flotilla per Gaza - Un attivista spagnolo ha chiesto di aprire un procedimento penale in Spagna contro il primo ministro israeliano e alcuni membri della sua leadership per crimini di guerra, crimini contro l'umanità, de ... msn.com scrive

Razzi sulla nave della Freedom Flotilla che portava aiuti umanitari a Gaza - La nave di Freedom Flotilla in missione per portare aiuti umanitari a Gaza è stata colpita nella notte da due razzi sparati da un drone militare. Da repubblica.it