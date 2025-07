La cantante pontina Elena Cammarone trionfa al Festival di San Liscio 2025

La talentuosa cantante pontina Elena Cammarone ha conquistato il cuore di tutti vincendo il prestigioso premio per la miglior canzone alla terza edizione del Festival di San Liscio 2025. Con un’interpretazione carica di emozioni, ha dimostrato ancora una volta perché il suo talento sta facendo parlare di sé nel panorama musicale italiano. Durante il festival, svoltosi il 1° e 2 luglio all’Arena Rubicone di Gatteo Mare, ...

Il Festival di San Liscio ha visto trionfare Elena Cammarone, che ha conquistato il premio per la miglior canzone durante la terza edizione dell'evento. Un riconoscimento che celebra il talento e la passione dell'artista, che ha incantato la giuria e il pubblico con una performance indimenticabile. Un'interpretazione che emoziona. Durante il festival, svoltosi il 1° e 2 luglio 2025 all'Arena Rubicone di Gatteo Mare, Elena Cammarone ha impressionato tutti con la sua voce potente e carica di emozione. La sua canzone, che ha vinto il premio come miglior brano, è stata un mix perfetto di melodia e intensità, capace di coinvolgere profondamente chi l'ha ascoltata.

