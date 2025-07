Pier Silvio Berlusconi confessions | il tifo per il Genoa e il figlio col futuro nella boxe

Pier Silvio Berlusconi, tra passioni e sorprese, svela i suoi aspetti più intimi: dal tifo sfegatato per il Genoa alla curiosa passione del figlio per la boxe. Con una famiglia allargata e ricca di eventi, il suo passato e il presente si intrecciano in un racconto di emozioni e sogni che ancora oggi affascina molti. E nel cuore della famiglia Berlusconi…

Nel 1990, quando Pier Silvio Berlusconi aveva solo 21 anni, arrivò un po’ per caso la prima figlia, Lucrezia Vittoria, che oggi ha 35 anni e che nel 2021 lo ha già reso nonno. Poi, dalla relazione stabile con Silvia Toffanin, l’amministratore delegato di Mediaset ha avuto altri due figli: Lorenzo Mattia, nel 2010, che quindi oggi ha 15 anni. E nel 2015 Sofia Valentina, 10 anni. Che nelle vene della famiglia Berlusconi non scorresse davvero sangue rossonero lo si era intuito da tempo. Sia per la vulgata che voleva Silvio interista sin dalla nascita, e trasformatosi in milanista solo dopo aver acquistato il Milan nel 1986. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Pier Silvio Berlusconi confessions: il tifo per il Genoa e il figlio col futuro nella boxe

