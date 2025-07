Rangnick ricoverato in ospedale dopo un'operazione andata male | ha subito un intervento d'urgenza

La salute di Rangnick è ora al centro dell’attenzione dopo un’improvvisa complicazione che lo ha costretto a un secondo intervento d’urgenza a Salisburgo. La sua condizione, infatti, era stata compromessa da un precedente intervento che si è rivelato più difficile del previsto. La comunità sportiva e i tifosi sono in apprensione, sperando in una pronta ripresa. Continua a leggere per scoprire gli ultimi aggiornamenti sulla sua vicenda.

