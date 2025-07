Spacciavano pasticche di oxycontin al parchetto | tre arresti

Tre uomini sono stati catturati nel pomeriggio di martedì 8 luglio nel parco di via Odazio, Milano, con l’accusa di spaccio di pasticche di oxycontin. L’operazione, condotta dalla polizia locale durante un blitz mirato, ha portato all’arresto degli spacciatori e a un’importante battuta contro il degrado urbano. La lotta allo spaccio continua con determinazione, perché la sicurezza dei cittadini è una priorità assoluta.

Tre uomini sono stati arrestati nel pomeriggio di martedì 8 luglio nel parco di via Odazio, a Milano, con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta dagli agenti della polizia locale dell’unità operativa, al termine di un servizio di controllo nei pressi della. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: spacciavano - pasticche - oxycontin - parchetto

Spacciavano pasticche di oxycontin al parchetto: tre arresti https://ift.tt/HpS91cr Vai su X

Spacciavano pasticche di oxycontin al parchetto: tre arresti; Cronaca.

Spacciavano pastiglie di antiepilettici e hashish, arrestati tre giovani marocchini trovati anche in possesso di cellulari rubati - MSN - Spacciavano pastiglie di antiepilettici e hashish, arrestati tre giovani marocchini trovati anche in possesso di cellulari rubati. Come scrive msn.com

Parma: spacciavano nel parco. Arrestati tre Tunisini - Ieri pomeriggio personale delle Volanti ha tratto in arresto tre tunisini tutti regolari per spaccio di sostanze stupefacenti. Riporta poliziadistato.it