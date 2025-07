Cortona, 350mila euro per la manutenzione stradale.

Cortona investe 700mila euro per ridare smalto alle sue strade, con due delibere che approvano lavori di manutenzione strategici. La decisione, parte del piano quinquennale, punta a migliorare la sicurezza e la qualità della viabilità locale, garantendo un ambiente più accogliente e funzionante per cittadini e visitatori. Un impegno concreto che sottolinea l’attenzione del Comune verso il benessere della comunità e lo sviluppo sostenibile del territorio.

La Giunta del Comune di Cortona ha effettuato una doppia deliberazione per dare il via ai lavori per la manutenzione di alcune strade di competenza del municipio. Lo stanziamento di ciascuno dei due  provvedimenti è pari a 350mila euro e prende origine dal piano quinquennale delle manutenzioni. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it