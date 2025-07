Carta d' identità a Roma | open day sabato 12 e domenica 13 luglio

Se vivi a Roma e hai bisogno di rinnovare o ottenere la tua carta d’identità elettronica, non perdere l’occasione di approfittare degli Open Day di sabato 12 e domenica 13 luglio. Gli uffici anagrafici dei municipi V, VI, VII, VIII, oltre agli ex Punti Informativi Turistici e al punto di rilascio di Via... saranno aperti con orari straordinari per agevolare le tue esigenze. Scopri come semplificare il processo e preparati a vivere questa opportunità unica!

Sabato 12 e domenica 13 luglio a Roma si terrà un nuovo appuntamento con gli open day dedicati alla carta d’identità elettronica con le aperture straordinarie degli uffici anagrafici dei municipi V, VI, VII, VIII, degli ex Punti Informativi Turistici del centro e del punto di rilascio di Via. 🔗 Leggi su Romatoday.it

