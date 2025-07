Berlusconi annuncia anche una versione di Verissimo in prima serata

In un colpo di scena televisivo, Berlusconi annuncia una versione speciale di Verissimo in prima serata, pensata da Maria De Filippi. Un omaggio emozionante a 'L'Intervista', il celebre programma ideato da Maurizio Costanzo, che promette di regalare momenti indimenticabili e nuovi spunti di riflessione agli spettatori italiani. La tv si prepara a scrivere un capitolo tutto nuovo: resta sintonizzato per scoprire cosa ci riserverà questa avventura.

Il programma, pensato da Maria De Filippi, sarà un omaggio al programma 'L'Intervista' che era stato ideato e voluto da Maurizio Costanzo.

