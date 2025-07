Esplosione a Roma ustioni di terzo grado fatali | morto ispettore 35enne

Una tragedia che scuote Roma: Claudio Ercoli, ispettore di 35 anni di Eni, ha perso la vita questa mattina all'Ospedale Sant'Eugenio, vittima delle gravi ustioni riportate nell'esplosione presso il distributore di GPL di via dei Gordiani. Con il 55% del corpo gravemente ustionato, il suo coraggio ha affrontato quasi una settimana di lotta, ma il shock termico fatale ha avuto l'ultima parola. La città piange un giovane professionista e si interroga sulla sicurezza degli impianti.

È deceduto questa mattina all'Ospedale Sant'Eugenio di Roma Claudio Ercoli, 35 anni, ispettore di piazza per conto di Eni, tra le vittime più gravi dell'esplosione avvenuta nei giorni scorsi presso il distributore di GPL di via dei Gordiani. Le ustioni di terzo grado riportate sul 55% del corpo non gli hanno lasciato scampo: un shock termico fatale ha posto fine alla sua battaglia per la vita durata quasi una settimana. L'uomo era stato immediatamente ricoverato in condizioni critiche dopo l'incidente, avvenuto durante le operazioni di rifornimento di una cisterna. Sull'esplosione è tuttora in corso una complessa indagine coordinata dalla Procura di Roma, con l'obiettivo di chiarire le responsabilità e accertare eventuali negligenze nelle misure di sicurezza. 🔗 Leggi su Iltempo.it