Netanyahu candida Trump al Premio Nobel per la Pace

In un gesto inatteso alla Casa Bianca, Benjamin Netanyahu ha annunciato la candidatura di Donald Trump al Nobel per la Pace, suscitando sorpresa e scalpore. Mentre il pomeriggio si fa strada a Washington, i due leader si incontrano nuovamente, rafforzando un asse che potrebbe cambiare gli scenari internazionali. La notizia si diffonde rapidamente, lasciando presagire nuovi sviluppi e riflessioni su un riconoscimento che potrebbe segnare la storia della diplomazia.

Si svolge quando a Washington è ormai metà pomeriggio il secondo incontro in poche ore alla Casa Bianca tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu. La riunione, inizialmente non in agenda, segue la cena della sera precedente in cui il premier israeliano, con una mossa a sorpresa, ha annunciato la sua candidatura di Trump al Nobel per la Pace. "È meritatissimo, e dovresti riceverlo" gli dice allungando il braccio sul tavolo per consegnargli la lettera. All'indomani, nel secondo colloquio, i due hanno parlato di tregua a Gaza, dei negoziati ripresi a Doha, e soprattutto del rilascio degli ostaggi: "Dobbiamo ancora finire il lavoro, liberare tutti i nostri cittadini rapiti, eliminare e distruggere le capacità militari e governative di Hamas", sono state le parole di Netanyahu al termine del faccia a faccia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Netanyahu candida Trump al Premio Nobel"per la Pace

In questa notizia si parla di: trump - netanyahu - nobel - pace

Netanyahu e Trump tra negoziati su Teheran, sospensione nucleare e crisi a Gaza - Il panorama diplomatico mediorientale è in continua evoluzione, con Benjamin Netanyahu e Donald Trump al centro di negoziati intensi sul programma nucleare di Teheran e la crisi a Gaza.

Il simposio di Bibi e Trump: pulizia etnica e Nobel per la pace Netanyahu candida Trump: le sue bombe danno la pace E ripete: a Gaza «trasferimento» dei palestinesi @michelegiorgio2 Vai su X

Netanyahu ha candidato Trump al premio Nobel per la pace ? https://tinyurl.com/57zrpzbk Vai su Facebook

A Doha il ritiro dell'Idf punto di attrito tra Israele e Hamas. Oggi la nuova proposta israeliana - Israele presenterà domani una nuova mappa per il dispiegamento di forze Idf per il ritiro da Gaza; Benjamin Netanyahu ha candidato Trump al Nobel per la pace e no, non è un meme (né uno scherzo); Netanyahu candida Trump al Nobel per la pace: Con lui sicurezza e stabilità in tutto il mondo.

Nobel per la pace a Trump? Tra parate, riarmo e bombardamenti all’estero il tycoon ha avuto la sua svolta militarista - “Il presidente Trump ha dimostrato una dedizione costante ed eccezionale nel promuovere la pace, la sicurezza e la stabilità in tutto il mondo”. Riporta ilfattoquotidiano.it

I paradossi della guerra, Netanyahu candida Trump al premio Nobel per la Pace e gli consegna la lettera - Clamoroso alla Casa Bianca: Netanyahu consegna a Trump la lettera per il Nobel per la Pace. Scrive affaritaliani.it