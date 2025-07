Fnp medici Fp e Cisl Puglia | Sanità in puglia lavoriamo tutti insieme per ridurre le attese e costruire fiducia

La sanità pugliese è un patrimonio di tutti, e il momento di unirsi è ora. Venerdì 11 luglio, alle 9:30 presso l’Hotel Majesty di Bari, si terrà un incontro pubblico dedicato a rafforzare il dialogo tra istituzioni, sindacati e operatori del settore. L’obiettivo è ridurre le attese e costruire fiducia, mettendo al centro la salute dei cittadini. È il primo passo verso un futuro più vicino alle esigenze di tutti.

La sanità pugliese al centro di un confronto serrato tra istituzioni, sindacati e operatori del settore. Venerdì 11 luglio, alle ore 9:30, presso l’Hotel Majesty di Bari (Via Giovanni Gentile 97B), si terrà un incontro pubblico dal titolo: “Sanità in Puglia: lavoriamo tutti insieme per ridurre. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: puglia - sanità - lavoriamo - medici

Sanità Puglia, 40enne dimesso dal pronto soccorso con dolori al petto: torna a casa e muore - Un grave episodio scuote la sanità pugliese: un uomo di 40 anni, dimesso dal pronto soccorso con dolori al petto, muore poche ore dopo essere tornato a casa.

La sanità pugliese al centro di un confronto serrato tra istituzioni, sindacati e operatori del settore. Venerdì 11 luglio, ore 9:30 Hotel Majesty di Bari, incontro pubblico “Sanità in Puglia: lavoriamo tutti insieme per ridurre le attese e costruire fiducia”. @aldogemm Vai su X

Messina (UDC): «I medici sulle ambulanze del 118 sono una condizione essenziale, ma la Regione resta immobile» Per il Responsabile Sanità UDC Puglia, servono misure urgenti e incentivi mirati per salvare il sistema 118 dal collasso. Il problema Vai su Facebook

fnp, medici, fp e cisl puglia11 luglio: sanità in puglia, lavoriamo tutti insieme, per ridurre le attese e costruire fiducia.; Puglia, è rivoluzione nella sanità: i medici di base al lavoro nelle strutture pubbliche; Stipendi più alti per medici e operatori di Pronto Soccorso, firmato accordo sindacale in : indennità fino a 800 euro netti mensili per i medici e fino a 180 euro netti mensili per il comparto.