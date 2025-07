LIVE Giro d’Italia femminile 2025 tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo si avvicina alla salita di Pianezze

Segui in tempo reale l'emozionante tappa del Giro d'Italia Femminile 2025, mentre le atlete affrontano la salita di Pianezze con determinazione e strategia. La corsa si infiamma: la maglia rosa punta a mantenere il vantaggio, ma le battistrada cercano di resistere. Rimani aggiornato sugli ultimi sviluppi e scopri chi riuscirĂ a conquistare questa sfida cruciale. Non perdere neanche un secondo! CLICCA QUI per gli aggiornamenti live.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:00 Vigilissima in seconda ruota Anna Henderson. La maglia rosa vuole continuare a stupire. 13:58 Vantaggio delle battistrada praticamente disintegrato lungo la salita di Santo Stefano. Soltanto un minuto e 20 secondi per il quartetto di testa quando siamo ad un km dal GPM. 13:56 Forcing del Movistar Team. La svizzera Marlen Reusser chiede alle sue compagne di aumentare l’andatura. 13:53 Inizia il GPM di quarta categoria di Santo Stefano (2.5 km al 6,3% di pendenza media con punte al 14%). 13:50 La situazione a 22 km dall’arrivo. Al comando continua l’azione delle italiane Eleonora Camilla Gasparrini (UAE Team ADQ) ed Alessia Vigilia (FDJ-Suez), e delle olandesi Lorena Wiebes (Team SD Worx-Protime) e Lieke Nooijen (Team Visma – Lease a Bike). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo si avvicina alla salita di Pianezze

