Calciomercato Inter | Carboni in prestito al Genoa ma c’è una clausola che fa sorridere i tifosi! Ecco quale

Il calciomercato dell'Inter riserva sempre sorprese, e questa volta il trasferimento di Valentin Carboni al Genoa ha fatto sorridere i tifosi. La clausola particolare inserita nel prestito, infatti, ha catturato l’attenzione di tutti: ecco quale dettaglio fa già discutere tra gli appassionati. Dopo un anno difficile per il giovane argentino, questa mossa potrebbe essere la chiave per il suo rilancio. E ora, scopriamo insieme cosa comporta questa curiosa clausola.

L' Inter sta per concludere un'importante operazione in uscita: Valentin Carboni si trasferirà al Genoa in prestito per la stagione 202526. Dopo un anno difficile a causa di un grave infortunio, il giovane talento argentino ha bisogno di giocare con continuità per ritrovare il ritmo e sviluppare il suo potenziale. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'accordo tra i due club è ormai praticamente definito, ma con una formula particolare che evidenzia l'intenzione dell' Inter di far crescere il calciatore.

