I documenti sulla pista di Londra sono falsi | la rivelazione choc della grafologa alla commissione d’inchiesta su Emanuela Orlandi Il fratello Pietro | Qualcuno vuole affossare tutto

Una rivelazione bomba scuote il caso Emanuela Orlandi: la grafologa Sara Cordella smaschera i documenti sulla pista di Londra come falsi, gettando nuove ombre sulla verità. Durante l’audizione alla commissione d’inchiesta, emergono dubbi che potrebbero rivoluzionare le piste finora battute, lasciando il pubblico e gli investigatori a chiedersi chi voglia affossare tutto e perché. La verità è ancora più complessa e intricata di quanto si pensasse.

Ieri, la commissione parlamentare di inchiesta che indaga sul mistero della scomparsa di Emanuela Orlandi ha interrogato la grafologa Sara Cordella. La pista di Londra. Al centro della sua audizione, la pista di Londra e i documenti mostrati in televisione dal fratello Pietro e che lo stesso ha consegnato alla bicamerale di inchiesta. Si tratta di uno scambio epistolare risalente al 1993 tra il cardinale Ugo Poletti dall’arcivescovo di Canterbury George Carey. Era un invito a discutere personalmente della situazione di Emanuela Orlandi che, in base a tanti elementi, al di là di queste lettere, porterebbero a uno scenario in cui la cittadina vaticana pare abbia vissuto in regime di segregazione nel Regno Unito dopo essere stata riconsegnata al ricattato che, secondo quanto dichiarato in passato a più riprese dal fratello “ potrebbe essere il Vaticano ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it