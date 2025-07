Ho fatto sesso in autogrill e con la moglie di un malavitoso Più è alto il rischio e più godi | le confessioni di Pupo

Enzo Ghinazzi, meglio conosciuto come Pupo, non teme di svelare i suoi demoni più profondi. Tra aneddoti sconvolgenti e confessioni senza filtri, emerge un ritratto intimo dell’uomo dietro il personaggio televisivo. Un viaggio nella sua vita fatta di eccessi, passioni e battaglie personali che lascia senza fiato. Veniamo così a sapere che Enzo Ghinazzi, questo...

A dispetto di quel nome d'arte che può infondere un'idea di tenerezza e innocenza, Pupo ha ben chiaro quali siano i "demoni" che hanno segnato la sua vita. Tra questi il gioco, "che mi ha fatto ricoprire di debiti, a spanne ho buttato via 3-4 milioni di euro attuali" e il sesso, "compulsivo e con chiunque e ovunque". L'artista ne parla in un'intervista senza peli sulla lingua concessa a Repubblica. Veniamo così a sapere che Enzo Ghinazzi, questo il suo vero nome, si è lasciato andare ai piaceri della carne anche in situazioni piuttosto insolite: "In un autogrill in Romagna aspettando i soccorsi dopo un incidente stradale.

