Simiani | Per Meloni la Toscana è di serie B nessuna risorsa per il tratto aretino della Due Mari

Simiani denuncia con fermezza come Meloni e la sua maggioranza abbiano bocciato ogni intervento a favore della Toscana, lasciando il tratto aretino della Due Mari senza risorse e dimostrando un’arroganza che compromette il futuro del nostro territorio. La politica si misura anche così: con le scelte concrete, non con le parole. È ora di risvegliare coscienze e ripristinare l’attenzione che merita la nostra regione.

“Zero assoluto: con arroganza e disattenzione verso la Toscana, la destra ha deciso di bocciare tutti gli emendamenti proposti dal Partito Democratico al Decreto Infrastrutture, ignorando le reali priorità del nostro territorio. È un colpo pesante per la mobilità, la sicurezza e lo sviluppo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: toscana - simiani - meloni - serie

Simiani: Per Meloni la Toscana è di serie B, nessuna risorsa per il tratto aretino della Due Mari.

Simiani: "Per Meloni la Toscana è di serie B, nessuna risorsa per il tratto aretino della Due Mari" - Il capogruppo Pd in Commissione ambiente della Camera: "Bocciati tutti i nostri emendamenti con arroganza e disattenzione verso le infrastrutture regionali" ... Lo riporta arezzonotizie.it

Toscana in testa per riempimento stadi in Serie B: Carrarese e Pisa al 90% - la Nazione - C’è la Toscana al primo posto nella speciale classifica di riempimento degli stadi in serie B in relazione alla capienza degli stessi. Come scrive lanazione.it